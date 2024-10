Juventus Next Gen, Montero: “Ora serve un risultato positivo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da questo periodo si esce con il lavoro, con la fiducia e con l’unione del gruppo e la voglia di volerne uscire tutti insieme. Adesso la squadra si sta davvero completando, stanno rientrando tutti, recuperiamo anche gli infortunati, ci sarà più scelta. Ma quello che può cambiare le cose è la fiducia e la voglia di crederci. I miei e nostri obiettivi non sono cambiati, perché vedo allenarsi la squadra tutti i giorni”. Parla così il tecnico della Juventus Next Gen, Paolo Montero alla vigilia della sfida interna contro l’Avellino. Anteprima24.it - Juventus Next Gen, Montero: “Ora serve un risultato positivo” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da questo periodo si esce con il lavoro, con la fiducia e con l’unione del gruppo e la voglia di volerne uscire tutti insieme. Adesso la squadra si sta davvero completando, stanno rientrando tutti, recuperiamo anche gli infortunati, ci sarà più scelta. Ma quello che può cambiare le cose è la fiducia e la voglia di crederci. I miei e nostri obiettivi non sono cambiati, perché vedo allenarsi la squadra tutti i giorni”. Parla così il tecnico dellaGen, Paoloalla vigilia della sfida interna contro l’Avellino.

Juventus - la bocciatura è doppia : “Non valgono tutti quei soldi” - itCi sono i due attaccanti belgi tra gli obiettivi individuati per i bianconeri. Lukebakio è più pronto, ma non ha il livello per stare in Serie A al top, in certi club ti lasciano essere un po’ un bambino e questo è un problema”. Per il prossimo, i nomi di Openda e Lukebakio, che circolano attorno alla Juventus, non scaldano l’ambiente, anzi. (Rompipallone.it)

Biglietti Milan-Juventus - da domani in vendita : tutti i dettagli - Biglietti Milan-Juventus, da venerdì 18 ottobre al via la vendita per il big match contro i bianconeri. Le info ufficiali da acmilan.com. (Pianetamilan.it)

Lukaku è l’intruso : i quindici calciatori più pagati della Serie A sono tutti di Inter - Juventus e Milan - Marcus Thuram e Lukaku percepiscono 6 milioni a testa, Bastoni 5,5, Pavard, Arthur (oggi è fuori dai piani di Motta), Douglas Luiz e Leao 5, mentre Zielinski, Koopmeiners, Morata e Abraham 4,5. Un dato fa impressione: nei primi 16 calciatori più retribuiti della Serie A soltanto il nuovo centravanti di Antonio Conte rompe l’egemonia economica delle tre grandi del nord. (Ilnapolista.it)