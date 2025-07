Tsitsipas e Badosa si sono lasciati | Sono tornati i fantasmi del passato stanno male

Il mondo del tennis è in fermento: Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, un tempo coppia solida, hanno annunciato la separazione definitiva. Le loro vicende personali e le recenti delusioni a Wimbledon hanno acceso i riflettori su una storia che ora si trasforma in un altro capitolo di sfide e rinascite. Ma cosa riserva il futuro per questi talenti? Scopriamolo insieme.

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa reduci da una sorprendente eliminazione al primo turno a Wimbledon, si sarebbero lasciati, questa volta in maniera definitiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefanos Tsitsipas: “Sono molto deluso dalla mia prestazione, ma grandi meriti a Gigante” - Stefanos Tsitsipas esprime grande delusione per la sua prestazione dopo la perdita contro Matteo Gigante al Roland Garros, una sconfitta inattesa e pesante che lo ha eliminato prima del previsto.

