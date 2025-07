Il video della truffa da 3 milioni all’anziana a Roma | in due la minacciano e le rubano i lingotti d' oro

Un'agghiacciante truffa da 3 milioni di euro ai danni di un'anziana a Roma si è trasformata in una rapina violenta, con due malviventi che l'hanno minacciata per rubarle i preziosi lingotti d’oro. La Polizia di Stato ha intensificato le indagini, arrestando il secondo complice coinvolto. Un episodio che solleva ancora una volta il cuore sulla necessità di vigilare e proteggere le persone più vulnerabili.

La Polizia di Stato ha arrestato il secondo complice di una truffa degenerata in rapina ai danni di un'anziana a Roma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il video della truffa da 3 milioni all’anziana a Roma: in due la minacciano e le rubano i lingotti d'oro

In questa notizia si parla di: truffa - anziana - roma - milioni

Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli - Brescia, 13 maggio 2025 – Un giovane di 20 anni, A.P., è stato arrestato per truffa aggravata dopo aver ingannato un'anziana, convincendola a consegnargli denaro e gioielli con la scusa di essere un carabiniere.

#Roma: Truffa ‘a spirale’ da 3 milioni di euro degenerata in rapina ai danni di un’anziana, arrestato il presunto complice https://ilmetropolitano.it/2025/07/02/roma-truffa-a-spirale-da-3-milioni-di-euro-degenerata-in-rapina-ai-danni-di-unanziana-arrestato-il-pre Vai su X

Roma. Truffa ‘a spirale’ da 3 milioni di euro degenerata in rapina in abitazione ai danni di un’anziana. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura... Vai su Facebook

Il video della truffa da 3 milioni all’anziana a Roma: in due la minacciano e le rubano i lingotti d'oro; Individuato il secondo complice della truffa da 3 milioni ai danni di un’anziana: finita in rapina violenta; Roma, anziana truffata e rapinata in casa da finto carabiniere: bottino da 3 milioni di euro.

Il video della truffa da 3 milioni all’anziana a Roma: in due la minacciano e le rubano i lingotti d'oro - La Polizia di Stato ha arrestato il secondo complice di una truffa degenerata in rapina ai danni di un'anziana a Roma. Scrive virgilio.it

Arrestato a roma il secondo complice della truffa da tre milioni ai danni di un’anziana moglie di un ex ministro - arrestato il secondo presunto autore della truffa ai danni di un’anziana moglie di un ex ministro a roma, con furto di gioielli e lingotti per tre milioni e uso decisivo delle immagini di videosorvegl ... Secondo gaeta.it