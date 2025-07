Bellucci-Lehecka | gli highlights L' azzurro vola al terzo turno a Wimbledon

Il tennis italiano brilla di nuovo a Wimbledon, grazie a Mattia Bellucci, che sorprende tutti battendo in tre set Jirí Lehecka e raggiungendo il terzo turno dello Slam per la prima volta. Un'impresa straordinaria, coronata da scambi spettacolari e una prestazione da applausi. Gli highlights di questa partita memorabile sono un vero e proprio inno alla determinazione azzurra: guarda gli attimi più emozionanti di questa impresa incredibile.

