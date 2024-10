Ivan Juric analizza la sfida contro l’Inter: le dichiarazioni e le probabili formazioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Roma si prepara ad affrontare una delle squadre più forti del campionato, l’Inter, in un incontro che promette di essere intenso e ricco di emozioni. Ivan Juric, allenatore giallorosso, ha condiviso le sue impressioni sulla partita in programma domenica 20 ottobre alle 20.45. Le sue parole evidenziano la preparazione meticolosa della sua squadra e l’importanza di un approccio strategico contro un avversario di tal calibro. La forza dell’Inter e la preparazione della Roma Juric non ha dubbi sulla qualità dell’Inter, definendola una squadra “top” capace di esprimere un gioco di alto livello. L’allenatore ha dichiarato: “Dell’Inter sappiamo tutto. Una squadra top che gioca un grande calcio.” Questa affermazione sottolinea il rispetto e l’ammirazione che Juric nutre per l’avversario, il quale presenta un organico esperto e consolidato. Gaeta.it - Ivan Juric analizza la sfida contro l’Inter: le dichiarazioni e le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Roma si prepara ad affrontare una delle squadre più forti del campionato,, in un inche promette di essere intenso e ricco di emozioni., allenatore giallorosso, ha condiviso le sue impressioni sulla partita in programma domenica 20 ottobre alle 20.45. Le sue parole evidenziano la preparazione meticolosa della sua squadra e l’importanza di un approccio strategicoun avversario di tal calibro. La forza dele la preparazione della Romanon ha dubbi sulla qualità del, definendola una squadra “top” capace di esprimere un gioco di alto livello. L’allenatore ha dichiarato: “Delsappiamo tutto. Una squadra top che gioca un grande calcio.” Questa affermazione sottolinea il rispetto e l’ammirazione chenutre per l’avversario, il quale presenta un organico esperto e consolidato.

