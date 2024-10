Lapresse.it - Israele, drone dal Libano diretto sulla casa di Netanyahu: il premier non era in casa

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’ufficio del primo ministro di, Benjamin, ha fatto sapere che la residenza privata dela Cesarea è stata presa di mira stamattina da un attacco con unproveniente dale ha precisato chee la moglie Sara non erano inal momento dell’attacco e non ci sono stati feriti nell’incidente. Precedentemente l’Idf aveva riferito che 3 droni sono stati lanciati stamattina dale uno di questi ha colpito un edificio a Cesarea, mentre gli altri 2 sono stati intercettati. Alcuni post di testimoni sui social media sostengono che la struttura danneggiata faccia parte del complesso abitativo del primo ministro. I residenti: “Forte esplosione ma nessun allarme” La testata Ynet risporta le testimonianze di alcuni residenti, che sottolineano che si è sentita una forte esplosione ma gli allarmi non erano scattati.