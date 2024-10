Incidente all'incrocio, violento schianto tra due auto: tre ragazzi feriti, uno è grave (Di sabato 19 ottobre 2024) Prima lo scontro tra due auto, poi la corsa in ospedale. È di tre ragazzi feriti (di cui uno grave) il bilancio dell’Incidente tra due auto avvenuto in via Costa del Re a Tradate (Varese) nella notte tra venerdì e sabato 19 ottobre. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri Milanotoday.it - Incidente all'incrocio, violento schianto tra due auto: tre ragazzi feriti, uno è grave Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prima lo scontro tra due, poi la corsa in ospedale. È di tre(di cui uno) il bilancio dell’tra dueavvenuto in via Costa del Re a Tradate (Varese) nella notte tra venerdì e sabato 19 ottobre. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travolto in moto da un’auto che svolta : ragazzino sbalzato sull’asfalto - La buona notizia è che l’adolescente non sarebbe in pericolo di vita. Un ragazzino di 17 anni è stato trasportato al Civile di Brescia d’urgenza, a bordo di un’ambulanza, e poi ricoverato in codice rosso in seguito a un incidente in moto. . . Lo schianto è avvenuto nella serata di ieri, domenica 13. (Bresciatoday.it)

Tre ragazzi si schiantano con l’auto contro un muro nel Lecchese : uno è gravissimo - Tre ragazzi di 20, 22 e 25 anni si sono schiantati contro un muro nella serata del 13 ottobre a Oliveto Lario (Lecco). Uno di loro è ricoverato in condizioni gravissime e in prognosi riservata.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente a Oliveto Lario : auto con tre ragazzi si schianta contro un muro. Uno di loro è grave - La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso. Tre giovani di 20, 22 e 25 che viaggiavano sulla stessa auto, una vecchia Fiat 500, si sono schiantati contro un muro. Il ragazzo più grave, una volta stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese con il mezzo di emergenza aereo: è ricoverato in prognosi riservata. (Ilgiorno.it)