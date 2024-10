Il mistero del pensionato ucciso a Garzeno, il paese si mette in fila per fare il test del Dna. “Ma il killer sarà tra noi?” (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel borgo di Catasco, meno di 120 abitanti, Candido Montini è stato ucciso a settembre. E ora i carabinieri fanno il test casa per casa Repubblica.it - Il mistero del pensionato ucciso a Garzeno, il paese si mette in fila per fare il test del Dna. “Ma il killer sarà tra noi?” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel borgo di Catasco, meno di 120 abitanti, Candido Montini è statoa settembre. E ora i carabinieri fanno ilcasa per casa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

?Media : “Yahya Sinwar è stato ucciso. I test lo confermano". - « I nostri nemici non possono nascondersi. È stato arrestato dalle autorità israeliane nel 1988 e condannato all'ergastolo per il suo coinvolgimento in attacchi contro soldati e collaboratori israeliani. Il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato ucciso dall'Idf a Gaza. Mentre Channel 12 annuncia che «tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato». (Panorama.it)

Tv Israele - 'i test indicano che Sinwar è stato ucciso' - La tv israeliana Channel 12 annuncia che "tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato". Ora si aspetta solo la conferma ufficiale. (Quotidiano.net)

Capo di Hamas Sinwar ucciso in un raid - Idf : "Stiamo verificando". Corpo portato in Israele per test Dna | La diretta - Bombardamenti israeliani a Gaza, in Libano e in Siria. Gli Usa bersagliano lo Yemen. Verifiche in corso sulla possibile morte di Sinwar. (Ilgiornale.it)