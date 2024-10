Il ministro Valditara e la “grande” campagna di orientamento per gli studenti, la Uil: “Scuola non sia asservita al mercato” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara si sta preparando a mettere in campo, a partire dal prossimo mese, una “grande campagna di orientamento scolastico” che, grazie al coinvolgimento delle imprese, sarà in grado di fornire alle famiglie degli studenti che devono scegliere la Scuola secondaria di secondo grado, una serie di informazioni sui settori che offrono le migliori prospettive occupazionali, in termini di retribuzione, opportunità di carriera e richiesta di figure professionali qualificate. L’intenzione di Valditara non è quella di lasciare nelle mani dei soli docenti il compito di consigliare la Scuola del futuro, ma di consegnare a mamme e papà un identikit dell’economia del nostro Paese in modo che via sia un incontro tra il sistema scolastico attuale e le competenze richieste dal mercato. Il lavoro in viale Trastevere è già partito. Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Valditara e la “grande” campagna di orientamento per gli studenti, la Uil: “Scuola non sia asservita al mercato” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildell’Istruzione e del merito Giuseppesi sta preparando a mettere in campo, a partire dal prossimo mese, una “discolastico” che, grazie al coinvolgimento delle imprese, sarà in grado di fornire alle famiglie degliche devono scegliere lasecondaria di secondo grado, una serie di informazioni sui settori che offrono le migliori prospettive occupazionali, in termini di retribuzione, opportunità di carriera e richiesta di figure professionali qualificate. L’intenzione dinon è quella di lasciare nelle mani dei soli docenti il compito di consigliare ladel futuro, ma di consegnare a mamme e papà un identikit dell’economia del nostro Paese in modo che via sia un incontro tra il sistema scolastico attuale e le competenze richieste dal. Il lavoro in viale Trastevere è già partito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giudizi sintetici scuola primaria - Giannelli (ANP) scrive al Ministro Valditara : “Necessario un confronto per rivedere e perfezionare le modalità di valutazione” - . L'articolo Giudizi sintetici scuola primaria, Giannelli (ANP) scrive al Ministro Valditara: “Necessario un confronto per rivedere e perfezionare le modalità di valutazione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, ha scritto una lettera al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per discutere ... (Orizzontescuola.it)

Risorse ai comuni per mense scolastiche - Lega : “Grazie al Ministro Valditara attenzione a studenti e famiglie” - 240 con riserva), San Giorgio la Molara (772. 600), San Giorgio del Sannio (562. 500), Moiano (822. 741) e Dugenta (510. 932) per un totale di oltre dieci milioni di euro. 000), Calvi (695. 000), Cerreto Sannita (214. 160) e gli altri a Foglianise (1. 610. . 517 con riserva), Ceppaloni (480. 000), San Leucio del Sannio (925. (Anteprima24.it)

Il ministro Valditara chiede ulteriori approfondimenti sul suicidio del 15enne di Senigallia - Inoltre, «cantilenavano il suo cognome con modalità femminili al punto da costringerlo talvolta a indossare gli auricolari per non sentirli». Articolo completo: Il ministro Valditara chiede ulteriori approfondimenti sul suicidio del 15enne di Senigallia dal blog Lettera43 . L’ho spiegato al prof ma lui non fa nulla, non mi ascolta, ha detto che la scuola fino a 16 anni è obbligatoria». (Lettera43.it)