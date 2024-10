I programmi in tv oggi 19 ottobre 2024: film e intrattenimento (Di sabato 19 ottobre 2024) Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Tu si que vales. Guida ai programmi Tv della serata del 19 ottobre 2024 Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 19 ottobre 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 Nick – Off Duty. Il poliziotto di Amburgo Tschiller, ha perso la moglie a causa della mafia turca. Quando la figlia adolescente Lenny va a Istanbul per farsi giustizia, finisce nelle mani di spietati aguzzini russi che la vendono al mercato clandestino di organi. Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 19 ottobre 2024: film e intrattenimento Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Tu si que vales. Guida aiTv della serata del 19Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 19? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Nick – Off Duty. Il poliziotto di Amburgo Tschiller, ha perso la moglie a causa della mafia turca. Quando la figlia adolescente Lenny va a Istanbul per farsi giustizia, finisce nelle mani di spietati aguzzini russi che la vendono al mercato clandestino di organi.

