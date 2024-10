Giappone, uomo lancia bombe incendiarie contro sede partito di governo a Tokyo (Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo ha lanciato diverse bombe incendiarie contro la sede del partito di governo Giapponese a Tokyo. Non sono stati segnalati feriti e la polizia della capitale Giapponese ha rifiutato di commentare l’accaduto, sottolineando che la questione è ancora in fase di indagine. Il motivo dell’attacco non è ancora chiaro, ma il partito liberaldemocratico al governo è sempre più impopolare a causa di uno scandalo finanziario che coinvolge finanziamenti dubbi e sospetta evasione fiscale. Lapresse.it - Giappone, uomo lancia bombe incendiarie contro sede partito di governo a Tokyo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unhato diverseladeldise a. Non sono stati segnalati feriti e la polizia della capitalese ha rifiutato di commentare l’accaduto, sottolineando che la questione è ancora in fase di indagine. Il motivo dell’attacco non è ancora chiaro, ma illiberaldemocratico alè sempre più impopolare a causa di uno scandalo finanziario che coinvolge finanziamenti dubbi e sospetta evasione fiscale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morata già riferimento del Milan : bomber in campo - campione come uomo - Álvaro Morata è già leader del Milan, importante in campo e nello spogliatoio. In Champions League il Diavolo conta molto su di lui. (Pianetamilan.it)

In casa gli trovano bombe - mine e fucili : arrestato un uomo nel Salernitano - È accaduto a Bellizzi, nella provincia di Salerno, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione di armi comuni e da guerra.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Lukaku - l’uomo del momento contro il Cagliari : Conte si affida al suo bomber per la sfida in Sardegna - Romelu Lukaku ha un feeling speciale con il Cagliari: sei gol in sette partite lo rendono una vera e propria spina nel fianco per la squadra sarda, dietro solo al Genoa nella lista delle sue vittime preferite. . it. che rappresenta una buona notizia per Antonio Conte in vista della partita di. (Dailynews24.it)