Getta la coca dalla finestra per evitare l’arresto ma senza successo In manette 30enne pusher pontino

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti, è stato arrestatoSquadra Mobile della Polizia di Stato di Latina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’individuo ha tentato inutilmente di liberarsi delle dosi diina,ndoledella sua abitazione, ma i poliziotti erano già appostati sotto e hanno recuperato le prove. Perquisizione e Sequestro di Droga e Materiale Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto altre 20 dosi diina, hashish e oltre 1.100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Parte della droga era nascosta in una cassaforte, che è stata portata in Questura e forzata per recuperare le sostanze.