Festa del Cinema di Roma, red carpet in delirio per Ralph Fiennes e Juliette Binoche – Video (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ralph Fiennes e Juliette Binoche infiammano il tappeto rosso della 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma. Il red carpet più affollato della Festa del Cinema è, infatti, al momento, sicuramente quello di 'The Return', il film di Uberto Pasolini nel quale il regista rivisita l'Odissea e che riunisce i due attori che avevano già recitato insieme ne 'Il Paziente Inglese'. Fan impazziti per i due attori, che hanno solcato l'ingresso dell'Auditorium elegantissimi: lei in nero, capelli sciolti, avvolta in una stola rosa, lui in abito blu, con meno capelli rispetto al passato ma non meno charme. Accolti dai flash dei fotografi, Fiennes e Binoche si sono riuniti al regista e al resto del cast, di cui fa parte anche l'italiano Claudio Santamaria, prima di entrare alla proiezione ufficiale per il pubblico della pellicola.

Festa del Cinema di Roma - il regista de ‘Il Conte di Montecristo’ : “Esploriamo vendetta e animo umano” - Quella del Conte di Montecristo “è la migliore storia mai raccontata sulla vendetta -spiega il regista- Perché non è solo il fatto di andare e uccidere chi ha fatto il torto ma anche il modo sofisticato in cui il protagonista pianifica la sua vendetta, vuole farlo in un modo che sia simile al danno arrecato da chi gli ha fatto male”. (Dailyshowmagazine.com)

Festa del Cinema di Roma - Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel film di Michele Placido : “La sua vita fondamentale per capirlo” - La sorpresa è stata che conoscendo lui e la sua vita ci rendiamo conto che la sua vita è stata la prima ispirazione della sua scrittura, e quindi è impossibile capirlo senza conoscere la sua vita”. A dirlo è Fabrizio Bentivoglio, Luigi Pirandello in ‘Eterno Visionario’, il nuovo film di Michele Placido presentato alla Festa del Cinema si Roma nella sezione Grand Public. (Dailyshowmagazine.com)

Festa del Cinema di Roma - Michele Placido : “A questa età finalmente posso parlare di Pirandello” - Ci siamo anche presi alcune licenze poetiche. Mio padre non c’era già più quando ho iniziato a fare l’attore quindi non mi ha mai visto recitare. È una donna che per certi versi mi ha un po’ ricordato Mariangela Melato”, conclude. Quando aveva trent’anni Antonietta aveva una pazzia implosa, poi, grazie a questa sceneggiatura, ho scoperto che questa donna è esplosa e non aveva più argini. (Dailyshowmagazine.com)