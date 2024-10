Fango e detriti a Stromboli, abitanti bloccati (Di sabato 19 ottobre 2024) Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno provocato disagi agli abitanti di Stromboli e in particolare del piccolo borgo di Ginostra, dove dalla scorsa notte manca l'energia elettrica. Fango e detriti hanno raggiunto il centro abitato creando problemi agli abitanti. In particolare, a causa delle forti piogge, dalla montagna sono arrivate pietre e grossi massi Sbircialanotizia.it - Fango e detriti a Stromboli, abitanti bloccati Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno provocato disagi aglidie in particolare del piccolo borgo di Ginostra, dove dalla scorsa notte manca l'energia elettrica.hanno raggiunto il centro abitato creando problemi agli. In particolare, a causa delle forti piogge, dalla montagna sono arrivate pietre e grossi massi

“Aiutatelo - lo sta portando via”. Maltempo Italia - uomo travolto da un fiume di fango e detriti - Alluvione nella notte a Campiglia Marittima e Venturina, a sud di Livorno. Ieri sera si sono vissuti attimi di terrore in Toscana, in provincia di Livorno. Come già accaduto ieri, molte scuole della Liguria resteranno chiuse. Trovato dai soccorritori, è stato portato – in via precauzionale – al pronto soccorso dell’ospedale di Piombino”. (Caffeinamagazine.it)

Maltempo - fango e detriti sulla carreggiata : chiusa la statale - Questa notte, a causa delle forti piogge, acqua e detriti provenienti dal monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e la Strada Statale per Agerola. Al momento non risultano feriti e danni a cose. Le strade sono state temporaneamente chiuse. Sul luogo sono... (Napolitoday.it)

Maltempo nel Comasco - frana a Tavernerio : fango e detriti bloccano via Nazario Sauro - Osservata speciale anche la Statale Regina, investita da violenti nubifragi fin dalla notte scorsa, mentre in mattinata sono stati registrati black out a Fino Mornasco, Vertemate e Beregazzo con Figliaro.  L'ondata di fango e detriti si è riversata sulla strada che risulta ancora bloccata, anche se fortunatamente non si segnalano feriti. (Ilgiorno.it)