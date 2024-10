Esplorando “CALMOCOBRA”, Il Secondo Album di Tananai (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024, Tananai ha svelato al mondo il suo nuovo Album, “CALMOCOBRA”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Si tratta di 12 brani, di cui ben 9 inediti, ed è stato anticipato dai successi “VELENO”, “STORIE BREVI” in collaborazione con Annalisa, e “RAGNI”. Con “CALMOCOBRA”, l’artista dedica particolare attenzione ai legami umani e alle emozioni profonde che ci uniscono. Inoltre, i fan possono trovare versioni speciali dell’Album e merchandising esclusivo nello Shop Universal, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e unica. L’Attesa è Finita, è fuori “CALMOCOBRA” di Tananai È finalmente arrivato il momento tanto atteso! Venerdì 18 ottobre 2024, Tananai presenta il suo nuovo Album intitolato “CALMOCOBRA”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formati fisici. Spettacolo.periodicodaily.com - Esplorando “CALMOCOBRA”, Il Secondo Album di Tananai Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il 18 ottobre 2024,ha svelato al mondo il suo nuovo, “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Si tratta di 12 brani, di cui ben 9 inediti, ed è stato anticipato dai successi “VELENO”, “STORIE BREVI” in collaborazione con Annalisa, e “RAGNI”. Con “”, l’artista dedica particolare attenzione ai legami umani e alle emozioni profonde che ci uniscono. Inoltre, i fan possono trovare versioni speciali dell’e merchandising esclusivo nello Shop Universal, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e unica. L’Attesa è Finita, è fuori “” diÈ finalmente arrivato il momento tanto atteso! Venerdì 18 ottobre 2024,presenta il suo nuovointitolato “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formati fisici.

Tananai - esce il nuovo album “Calmocobra” - foto: ufficio stampa Wordsforyou (ITALPRESS). Scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, con la direzione artistica di Stefano Clessi, “Calmocobra” è il secondo album dell’artista, dopo il successo del suo primo progetto discografico “Rave, eclissi” (triplo disco di platino e in top10 nella classifica ... (Unlimitednews.it)

Esce il nuovo atteso album di Tananai : Calmocobra - Composto da 12 tracce, di cui 9 inedite, l’album è stato anticipato dai singoli “VELENO”, “STORIE BREVI” con Annalisa e “RAGNI”. Il nuovo album dell’artista Oggi, 18 ottobre 2024, Tananai pubblica il suo nuovo album CALMOCOBRA, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Prima di cantare con il pubblico nei palasport, Tananai incontrerà i fan nell’instore tour, che partirà ... (361magazine.com)

Tananai - fuori l’album Calmocobra - a novembre in tour nei palasport - Dopo l’uscita dell’album, è tempo per Tananai di portare la sua nuova musica live in tutta Italia. Calmocobra – Tracklist FANGO BOOSTER RAGNI PUNK LOVE STORIA ANDRONE VANIGLIA GUARDA COSA HAI FATTO VELENO NESSUN CONFINE STORIE BREVI con ANNALISA MARGHERITA RADIOHEAD Il calendario del tour Sabato 2 novembre – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (data zero) Lunedì 4 ... (Spettacolo.eu)