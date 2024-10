Emergenza a Ginostra: la pioggia mette in ginocchio il borgo e complica la viabilità (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le ultime ore hanno portato forti precipitazioni nel piccolo borgo di Ginostra, creando una situazione di Emergenza senza precedenti. A causa delle piogge intense, la montagna ha riversato giù torrenti d’acqua, fango e massi, danneggiando gravemente le infrastrutture locali. La comunità è ora in attesa di aiuti urgenti, mentre le strade diventano impraticabili e la sicurezza degli abitanti è messa a rischio, soprattutto considerando la presenza del vicino vulcano Stromboli. I danni causati dalla pesante pioggia In seguito all’improvviso aumento delle piogge, Ginostra ha subito ingenti danni materiali. I massi e le pietre, trascinati dalle acque, hanno colpito violentemente le strutture del borgo, tranciando cavi elettrici e danneggiando recinzioni. Gaeta.it - Emergenza a Ginostra: la pioggia mette in ginocchio il borgo e complica la viabilità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le ultime ore hanno portato forti precipitazioni nel piccolodi, creando una situazione disenza precedenti. A causa delle piogge intense, la montagna ha riversato giù torrenti d’acqua, fango e massi, danneggiando gravemente le infrastrutture locali. La comunità è ora in attesa di aiuti urgenti, mentre le strade diventano impraticabili e la sicurezza degli abitanti è messa a rischio, soprattutto considerando la presenza del vicino vulcano Stromboli. I danni causati dalla pesanteIn seguito all’improvviso aumento delle piogge,ha subito ingenti danni materiali. I massi e le pietre, trascinati dalle acque, hanno colpito violentemente le strutture del, tranciando cavi elettrici e danneggiando recinzioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Ginostra si attendono ancora i lavori per rifare il porticciolo : "Unica via di fuga in caso di emergenza" - Si sarebbero dovuti concludere ad aprile 2023 ma non sono nemmeno iniziati. Stiamo parlando dei lavori per la manutenzione dell'approdo di Ginostra, una via di fuga dell'isolotto a due passi da Stromboli. A sollecitare istituzioni e protezione civile è Gianluca Giuffrè, presidente del Comitato... (Messinatoday.it)