Elon Musk cita Dominion e alimenta le teorie del complotto sul voto del 2020 (Di sabato 19 ottobre 2024) Elon Musk potrebbe rischiare grosso, come accaduto in passato a Fox News con la conduzione dell’amico Tucker Carlson. Il 17 ottobre, durante un’assemblea cittadina nella periferia di Philadelphia a sostegno di Donald Trump, il proprietario di Tesla e X (ex Twitter) ha risposto a una domanda sui presunti brogli nelle elezioni americane del 2020, uno dei cavalli di battaglia dell’ex Presidente, che aveva poi scatenato l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, definito dallo stesso Trump «un giorno d’amore» mentendo sul numero dei morti. Nel rispondere, Musk non ha solo alimentato ulteriormente le teorie cospirative sul voto del 2020, ma ha anche menzionato in maniera fuorviante la società che aveva fatto causa a Fox News, costringendo quest’ultima a pagare un risarcimento di 787,5 milioni di dollari: la Dominion Voting Systems. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024)potrebbe rischiare grosso, come accaduto in passato a Fox News con la conduzione dell’amico Tucker Carlson. Il 17 ottobre, durante un’assemblea cittadina nella periferia di Philadelphia a sostegno di Donald Trump, il proprietario di Tesla e X (ex Twitter) ha risposto a una domanda sui presunti brogli nelle elezioni americane del, uno dei cavalli di battaglia dell’ex Presidente, che aveva poi scatenato l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, definito dallo stesso Trump «un giorno d’amore» mentendo sul numero dei morti. Nel rispondere,non ha soloto ulteriormente lecospirative suldel, ma ha anche menzionato in maniera fuorviante la società che aveva fatto causa a Fox News, costringendo quest’ultima a pagare un risarcimento di 787,5 milioni di dollari: laVoting Systems.

