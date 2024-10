Digital meet 2024, convegno ‘L’etica dell’intelligenza artificiale’ (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’etica dell’intelligenza Artificiale”. Questo il titolo del convegno di oggi in Sala Zuccari, a Palazzo Madama, organizzato da Digital meet al quale è intervenuto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini. “Servono regole – ha detto il Sottosegretario – e noi abbiamo cercato di anticipare L'articolo Digital meet 2024, convegno ‘L’etica dell’intelligenza artificiale’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “L’eticaArtificiale”. Questo il titolo deldi oggi in Sala Zuccari, a Palazzo Madama, organizzato daal quale è intervenuto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini. “Servono regole – ha detto il Sottosegretario – e noi abbiamo cercato di anticipare L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Digital meet 2024 - convegno 'L'etica dell'intelligenza artificiale' - Se è consapevole è perché qualcuno vuole trasgredire la legge e quindi le norme non basteranno mai. ” Infine, ha citato il Premio Nobel per la fisica Geoffrey Hinton. Cose che le macchine, anche intelligenti, non hanno. “Servono regole – ha detto il Sottosegretario – e noi abbiamo cercato di anticipare anche i tempi dell'Unione Europea, abbiamo per esempio inserito una novità che nell'Ai Act non ... (Liberoquotidiano.it)

Digitalmeet 2024 - De Poli : “Rapporto etica – AI è parte integrante vita quotidiana” - Con queste dichiarazioni, Antonio De Poli, senatore promotore del Convegno, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione, su […]. “Credo che il rapporto tra etica e intelligenza artificiale faccia parte sempre di più della vita quotidiana di tutti noi. I nostri dati, inseriti all'interno dei nostri device, diventano fondamentali perché lì dentro c'è tutto”. (Sbircialanotizia.it)

Grande successo per l'IgersMeet e l'Assemblea IgersItalia 2024 In 15 giorni - di digital storytelling - sono stati raggiunti circa 4 milioni di utenti - Genova, 18/10/2024 - Più di 70 Igers provenienti dalle community locali di tutta Italia, insieme ai partner Lonely Planet Italia e AdnKronos, e grazie al supporto organizzativo del Comune di Genova, si sono riuniti per raccontare le esperienze immersi nel patrimonio ambientale, culturale, artistico e storico attraverso la produzione di un massivo live storytelling e la pubblicazione di contenuti ... (Liberoquotidiano.it)