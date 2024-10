Dichiarato morto si risveglia durante l’espianto degli organi (Di sabato 19 ottobre 2024) Dichiarato morto dopo un arresto un arresto cardiaco si risveglia sul tavolo operatorio mentre i chirurghi gli stavano prelevando gli Dichiarato morto si risveglia durante l’espianto degli organi su Perizona.it Perizona.it - Dichiarato morto si risveglia durante l’espianto degli organi Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di sabato 19 ottobre 2024)dopo un arresto un arresto cardiaco sisul tavolo operatorio mentre i chirurghi gli stavano prelevando glisisu Perizona.it

Dichiarato cerebralmente morto - si risveglia durante il prelievo degli organi : ecco cos'è successo a Anthony Hoover in Kentucky - Un uomo del Kentucky , Anthony Thomas "TJ" Hoover II , dichiarato cerebralmente morto dopo un arresto cardiaco, si è risvegliato mentre i medici stavano per eseguire il prelievo dei suoi organi per la donazione. L'episodio, avvenuto nell'ottobre 2021, è ora sotto inchiesta da parte delle autorità statali e federali. (Gazzettadelsud.it)

