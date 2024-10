Cpr Albania, il decreto di Meloni sui paesi sicuri da presentare in Cdm (Di sabato 19 ottobre 2024) La premier Giorgia Meloni è al lavoro su un decreto che potrebbe essere discusso già lunedì 21 ottobre al prossimo Consiglio dei ministri, volto a definire per legge quali siano i cosiddetti “paesi sicuri” e a ridurre il margine di manovra dei giudici in materia di trattenimento dei migranti dopo quanto successo ai Cpr di Gjader, in Albania. Intanto una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, dove i 12 migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio hanno lasciato la struttura per tornare in Italia. Il decreto legge e la lista dei paesi sicuri L’esecutivo sta valutando due principali ipotesi. La prima consiste nel trasformare l’attuale lista di paesi sicuri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, in una norma di primo livello, rafforzando il suo valore legislativo. Lettera43.it - Cpr Albania, il decreto di Meloni sui paesi sicuri da presentare in Cdm Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La premier Giorgiaè al lavoro su unche potrebbe essere discusso già lunedì 21 ottobre al prossimo Consiglio dei ministri, volto a definire per legge quali siano i cosiddetti “” e a ridurre il margine di manovra dei giudici in materia di trattenimento dei migranti dopo quanto successo ai Cpr di Gjader, in. Intanto una motovedetta della Guardia Costiera, partita da Brindisi, è attraccata a Gjader, dove i 12 migranti del centro italiano di permanenza per il rimpatrio hanno lasciato la struttura per tornare in Italia. Illegge e la lista deiL’esecutivo sta valutando due principali ipotesi. La prima consiste nel trasformare l’attuale lista di, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, in una norma di primo livello, rafforzando il suo valore legislativo.

