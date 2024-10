Cortei, maratona ed eventi culturali: il weekend da incubo della mobilità a Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tre Cortei, una mezza maratona e poi eventi e manifestazioni culturali. Per Roma quello del 19 e del L'articolo Cortei, maratona ed eventi culturali: il weekend da incubo della mobilità a Roma proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Cortei, maratona ed eventi culturali: il weekend da incubo della mobilità a Roma Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tre, una mezzae poie manifestazioni. Perquello del 19 e del L'articoloed: ildaproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Dalle 9 alle 13. 30 alle 13. Dalle 9 alle 13. A Ostia, in via delle Baleniere, si tiene una manifestazione-socio-culturale-commerciale domenica 20 ottobre: la strada verrà chiusa al transito veicolare nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 137 e linee 04, C4, C13, C02 e C20 subiranno delle deviazioni.

