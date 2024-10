Condominio, chi decide le fasce orarie di accensione del riscaldamento (Di sabato 19 ottobre 2024) Il freddo ormai è alle porte e con esso anche il momento di accensione dell’impianto di riscaldamento. Stabilire le fasce orarie di accensione dei termosifoni in un Condominio è una questione importante e complessa che richiede il bilanciamento di esigenze diverse, tra le quali, oltre al rispetto delle normative, il comfort termico e il risparmio energetico. Purtroppo le regole stabilite a livello nazionale sull’argomento non bastano per evitare controversie all’interno del Condominio. Soddisfare le necessità di tutti è alquanto complicato e difficile e il confronto tra condomini spesso non si rivela risolutivo. Vediamo quindi chi decide in merito agli orari di accensione dell’impianto e con quali modalità. Quifinanza.it - Condominio, chi decide le fasce orarie di accensione del riscaldamento Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il freddo ormai è alle porte e con esso anche il momento didell’impianto di. Stabilire ledidei termosifoni in unè una questione importante e complessa che richiede il bilanciamento di esigenze diverse, tra le quali, oltre al rispetto delle normative, il comfort termico e il risparmio energetico. Purtroppo le regole stabilite a livello nazionale sull’argomento non bastano per evitare controversie all’interno del. Soddisfare le necessità di tutti è alquanto complicato e difficile e il confronto tra condomini spesso non si rivela risolutivo. Vediamo quindi chiin merito agli orari didell’impianto e con quali modalità.

