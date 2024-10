Cody Rhodes: “Mi sarebbe piaciuto salire sul ring con Jake ‘The Snake’ Roberts” (Di sabato 19 ottobre 2024) Cody Rhodes, oltre a essere uno dei volti della WWE e l’attuale WWE Champion, è un uomo che ha il wrestling nel sangue. Figlio del leggendario Dusty Rhodes, l’American Nightmare non ha mai nascosto il suo profondo amore per la disciplina e in particolare per l’epoca d’oro del wrestling tra gli anni ’80 e ’90. Spesso e volentieri, infatti, Rhodes rende omaggio alle superstar del passato e di recente ha affermato che gli sarebbe tanto piaciuto affrontare uno dei wrestler più iconici degli anni ’90. Parlando a WLTX, l’American Nightmare ha risposto così quando gli è stato chiesto quale wrestler (del passato o del presente) gli piacerebbe affrontare:“Cambio la mia risposta in maniera molto frequente e questa è una questione molto polarizzante. Dico sempre che la risposta cambierà. Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Mi sarebbe piaciuto salire sul ring con Jake ‘The Snake’ Roberts” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024), oltre a essere uno dei volti della WWE e l’attuale WWE Champion, è un uomo che ha il wrestling nel sangue. Figlio del leggendario Dusty, l’American Nightmare non ha mai nascosto il suo profondo amore per la disciplina e in particolare per l’epoca d’oro del wrestling tra gli anni ’80 e ’90. Spesso e volentieri, infatti,rende omaggio alle superstar del passato e di recente ha affermato che glitantoaffrontare uno dei wrestler più iconici degli anni ’90. Parlando a WLTX, l’American Nightmare ha risposto così quando gli è stato chiesto quale wrestler (del passato o del presente) gli piacerebbe affrontare:“Cambio la mia risposta in maniera molto frequente e questa è una questione molto polarizzante. Dico sempre che la risposta cambierà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kevin Owens accusa Randy Orton di tradimento : ”Non Posso credere che hai scelto Cody Rhodes al posto mio” - Sapete, questo mi porta a chiedermi quanto sono apprezzato e valutato da questa compagnia. Svolta sempre più oscura per Kevin Owens, dopo aver attaccato Cody Rhodes in un parcheggio dopo Bad Blood. Randy Orton ha quindi avvisato Kevin Owens, promettendo che si sarebbe vendicato per le sue azioni. (Zonawrestling.net)

Cody Rhodes : “John Cena è l’unico autorizzato a parlare alla telecamera durante l’ingresso” - Ora non siamo più costretti a guardare i monitor lateralmente. È una sua abitudine e questo è il motivo per cui è una regola: finché qualcuno non lo batte, allora è una sua prerogativa”. Non solo Cena sarà probabilmente autorizzato a scegliere i suoi avversari finali, ma il suo status gli consente anche di essere un po’ più flessibile con le regole della compagnia rispetto agli altri. (Zonawrestling.net)

Bully Ray : ”Gunther contro Cody Rhodes a Crown Jewel potrebbe finire in un solo modo” - Anche se sta affrontando problemi con il suo ex amico, ha un grande match in programma a WWE Crown Jewel. In un post su X, Owens ha pubblicato un video in cui affrontava i suoi attacchi, affermando che non gli era stato permesso di essere presente nel prossimo episodio di SmackDown. L’ex Universal Champion ha dichiarato che aspetterà fino a questo venerdì e, se la WWE non pubblicherà il video, lo ... (Zonawrestling.net)