Tarantinitime.it - Chiuso un circolo privato, un altro sospeso insieme a una pizzeria

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDiversi i servizi straordinari di controllo delle attività all’interno degli esercizi pubblici da parte della Polizia di Stato finalizzati al rispetto della normativa in materia di igiene e salubrità all’interno degli stessi nonché alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, a seguito di numerosi controlli a carico di due circoli ricreativi, siti nel Quartiere Tamburi, ha notificato due provvedimenti emessi dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia. Al presidente pro tempore del primoè stata notificata la cessazione dell’attività, mentre al secondo i poliziotti hanno notificato al rispettivo presidente protempore il decreto di sospensione ex art. 100 TULPS per 8 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.