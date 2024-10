Chi è Tony Effe e perché si chiama così (Di sabato 19 ottobre 2024) Canzone dopo canzone, un successo dopo l’altro, Tony Effe è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Nel 2014 è stato tra i fondatori della Dark Polo Gang, un collettivo che è diventato un punto di riferimento nel panorama trap made in Italy, riconosciuto come uno dei precursori del genere. Nel 2021 ha iniziato la sua carriera da solista, arricchita da importanti collaborazioni con Sfera Ebbasta, Guè, Geolier, Capo Plaza, solo per citarne alcuni. Chi è Tony Effe: vero nome, genitori, origini, perché si chiama così Il vero nome di Tony Effe è Nicolò Rapisarda. È nato a Roma il 17 maggio 1991, sotto il segno del Toro. Il cantante proviene da una famiglia benestante: il padre è un orafo mentre la madre ha lavorato per un periodo in un hotel. “Mio padre fa l’orafo da quando c’ha quattordici anni. Dilei.it - Chi è Tony Effe e perché si chiama così Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Canzone dopo canzone, un successo dopo l’altro,è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Nel 2014 è stato tra i fondatori della Dark Polo Gang, un collettivo che è diventato un punto di riferimento nel panorama trap made in Italy, riconosciuto come uno dei precursori del genere. Nel 2021 ha iniziato la sua carriera da solista, arricchita da importanti collaborazioni con Sfera Ebbasta, Guè, Geolier, Capo Plaza, solo per citarne alcuni. Chi è: vero nome, genitori, origini,siIl vero nome diè Nicolò Rapisarda. È nato a Roma il 17 maggio 1991, sotto il segno del Toro. Il cantante proviene da una famiglia benestante: il padre è un orafo mentre la madre ha lavorato per un periodo in un hotel. “Mio padre fa l’orafo da quando c’ha quattordici anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tony Effe ha mentito? Le parole inaspettate di Arisa - “Altrimenti è molto grave perché non credo che rapper come Tony Effe, tanto per citarne uno, vivano davvero quelle cose. In realtà mi davano 50 euro alla settimana, mi pare. Qualche tempo fa hanno fatto discutere le sue dichiarazioni sulla paghetta che riceveva dai suoi genitori quando era adolescente: “Quando stavo al liceo mio padre mi dava 150 euro a settimana di paghetta. (Dilei.it)

Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) - Cosa pensa Andrea Damante del dissing di Fedez contro Tony Effe in cui viene citato L'articolo Andrea Damante commenta il dissing di Fedez contro Tony Effe (che ora sta con la sua ex Giulia De Lellis) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Tony Effe stupisce tutti e si presenta al Festival del Cinema di Roma con un look elegantissimo - Sorprende tutti con il suo look Tony Effe, ospite al Festival del Cinema di Roma L'articolo Tony Effe stupisce tutti e si presenta al Festival del Cinema di Roma con un look elegantissimo proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)