Catania, strade come fiumi a causa della pioggia: donna salva motociclista trascinato dalla corrente. Il video (Di sabato 19 ottobre 2024) La pioggia a Catania ha trasformato le vie in fiumi alimentati anche dall’acqua piovana che arrivata dai paesi dell’Etna. Un video pubblicato sui social mostra via Etnea percorsa da un fiume di acqua con uno scooter portato via e trascinato verso piazza Duomo. Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene anche lui trascinato dalla corrente. L’uomo viene soccorso da una donna e da alcuni passanti e viene portato in salvo. L'articolo Catania, strade come fiumi a causa della pioggia: donna salva motociclista trascinato dalla corrente. Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Catania, strade come fiumi a causa della pioggia: donna salva motociclista trascinato dalla corrente. Il video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laha trasformato le vie inalimentati anche dall’acqua piovana che arrivata dai paesi dell’Etna. Unpubblicato sui social mostra via Etnea percorsa da un fiume di acqua con uno scooter portato via everso piazza Duomo. Poco dietro il suo proprietario, con il casco, che viene anche lui. L’uomo viene soccorso da unae da alcuni passanti e viene portato in salvo. L'articolo. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Catania - strade come fiumi : automobili e moto trascinate via - i video virali sui social. Intervengono i sommozzatori - Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall'acqua piovana che arriva dai paesi dell'Etna. Come via... (Ilmessaggero.it)

Maltempo Catania - strade come fiumi : 50 interventi dei vigili del fuoco in poche ore : dissesti statici - allagamenti e strade inondate - Arriva la pioggia a Catania e le vie che attraversano la città, da nord a sud, si trasformano in fiumi alimentati anche dall'acqua piovana che arriva dai paesi dell'Etna. Come via... (Ilmessaggero.it)

Catania sotto l’acqua : piogge intense trasformano le vie in fiumi e creano scene surreali - Scene sorprendenti e storie di solidarietà Una delle immagini più emblematiche di questi eventi è stata catturata in Via Etnea, dove uno scooter galleggiava alla deriva a causa dell’abbondante acqua. Diverse persone si sono unite per assistere chiunque avesse bisogno di aiuto, dimostrando come, anche di fronte a situazioni difficili, la cooperazione possa emergere come elemento fondamentale. (Gaeta.it)