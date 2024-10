Caos UEFA, UFFICIALE: violazione grave, multa troppo bassa (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la multa comminata dalla UEFA, è arrivato il comunicato del TAS che ha bacchettato la stessa federcalcio europea oltre al club interessato Il TAS bacchetta il Barcellona e anche la UEFA. Il club blaugrana da diverse stagioni è alle prese con il Fair Play Finanziario ed è in costante emorragia tra debiti, liste e violazioni. Non a caso la società ha difficoltà ormai da parecchie sessioni di mercato nella registrazione dei nuovi giocatori e questo gli ha creato più di qualche problema e imbarazzo, anche con top player appena acquistati o semplicemente fenomeni della cantera da tesserare come calciatori della prima squadra. Ceferin (LaPresse) – calciomercato.itIl Barcellona è incappato così in sanzioni interne, ma anche e soprattutto esterne come la multa comminata dalla UEFA di 500mila euro per le violazioni appunto del Fair Play Finanziario. Calciomercato.it - Caos UEFA, UFFICIALE: violazione grave, multa troppo bassa Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo lacomminata dalla, è arrivato il comunicato del TAS che ha bacchettato la stessa federcalcio europea oltre al club interessato Il TAS bacchetta il Barcellona e anche la. Il club blaugrana da diverse stagioni è alle prese con il Fair Play Finanziario ed è in costante emorragia tra debiti, liste e violazioni. Non a caso la società ha difficoltà ormai da parecchie sessioni di mercato nella registrazione dei nuovi giocatori e questo gli ha creato più di qualche problema e imbarazzo, anche con top player appena acquistati o semplicemente fenomeni della cantera da tesserare come calciatori della prima squadra. Ceferin (LaPresse) – calciomercato.itIl Barcellona è incappato così in sanzioni interne, ma anche e soprattutto esterne come lacomminata dalladi 500mila euro per le violazioni appunto del Fair Play Finanziario.

