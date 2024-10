Calcio serie C, ennesima resurrezione del Grifo ma Formisano frena: "Serve chiudere prima le partite" (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Perugia, proprio nella giornata che per molti era la più difficile, ritrova grinta e concretezza ottenendo un successo di grande prestigio in quel di Ascoli.Può gioire ai microfoni di Umbria TV, seppur con qualche riserva, Alessandro Vittorio Formisano: "Sono soddisfatto, ma bisogna Perugiatoday.it - Calcio serie C, ennesima resurrezione del Grifo ma Formisano frena: "Serve chiudere prima le partite" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Perugia, proprio nella giornata che per molti era la più difficile, ritrova grinta e concretezza ottenendo un successo di grande prestigio in quel di Ascoli.Può gioire ai microfoni di Umbria TV, seppur con qualche riserva, Alessandro Vittorio: "Sono soddisfatto, ma bisogna

Calcio serie C - Ascoli - Perugia : la diretta della partita - 8' tenta una battuta improbabile su punizione defilata Bertini, palla alta tra i fischi del pubblico 2' Montevago cerca di arrampicarsi su cross di Di Maggio ma non riesce ad indirizzare la palla verso la porta avversaria Partiti Le formazioni ufficiali ASCOLI (4-2-3-1): Livieri... (Today.it)

Calcio serie C - Ascoli - Perugia : la diretta della partita - Le formazioni ufficiali Chi si ferma (ancora) rischia grosso Ascoli - Perugia, ovvero tensione a livelli massimi. Non potrebbe essere altrimenti vista la classifica di entrambe: chi sta peggio sono i padroni di casa, che non sono riusciti a svoltare malgrado il cambio di allenatore e sono... (Perugiatoday.it)