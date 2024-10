Boom di morti per colera nel 2024, esaurite scorte vaccini: allarme Oms (Di sabato 19 ottobre 2024) L'Organizzazione mondiale della Sanità: "Picco del 126% per i decessi, tra le cause guerre e cambiamenti climatici" Dal primo gennaio al 29 settembre 2024 sono stati segnalati 439.724 casi di colera con 3.432 morti in 5 delle 6 regioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Sebbene il numero di casi sia inferiore del 16% rispetto allo scorso Sbircialanotizia.it - Boom di morti per colera nel 2024, esaurite scorte vaccini: allarme Oms Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'Organizzazione mondiale della Sanità: "Picco del 126% per i decessi, tra le cause guerre e cambiamenti climatici" Dal primo gennaio al 29 settembresono stati segnalati 439.724 casi dicon 3.432in 5 delle 6 regioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Sebbene il numero di casi sia inferiore del 16% rispetto allo scorso

Boom di morti per colera nel 2024 - esaurite scorte vaccini : allarme Oms - "Sebbene il numero di casi sia inferiore del 16% rispetto allo scorso anno", per l'Oms è "profondamente preoccupante" l'aumento dei decessi, che segna un "picco del 126%". 724 casi di colera con 3. 432 morti in 5 delle 6 regioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. […]. (Adnkronos) – Dal primo gennaio al 29 settembre 2024 sono stati segnalati 439. (Periodicodaily.com)

Aumento allarmante dei casi di colera nel 2024 : 439.724 contagi e 3.432 morti segnalati - Le aree soggette a inondazioni, che hanno distrutto le infrastrutture sanitarie necessarie, hanno anche visto un aumento dei focolai di colera. Queste condizioni pongono un grave rischio per la salute pubblica nelle regioni più remote, dove l’accesso a cure mediche è ancora più limitato. Fattori che aggravano la mortalità Il numero crescente di decessi per colera presenta preoccupazioni ... (Gaeta.it)