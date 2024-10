Barcellona, Laporta attacca: “Vogliono distruggerci, lottiamo contro tutto e tutti” (Di sabato 19 ottobre 2024) “Abbiamo lavorato molto e bene per riportare il Barcellona dove merita di essere e stiamo molto meglio di quando siamo arrivati nel 2021, lo confermano anche i dati economici. Il Barcellona sta tornando a essere ammirato e benvoluto ma dobbiamo rimanere uniti perchè lottiamo contro tutto e tutti. Ci hanno condannato ancora prima di giudicarci per il caso Negreira e lo tirano fuori ogni volta che stiamo brillando. Dobbiamo difenderci ed essere forti perchè Vogliono distruggerci”. Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è andato all’attacco durante il suo discorso all’assemblea dei soci blaugrana: “Torneremo a vincere. Siamo contenti dell’impatto dei giocatori della Masia in prima squadra e anche del lavoro di Deco che ha ridotto la massa salariale a 170 milioni, oltre alla sua capacità di ringiovanire la rosa il che garantisce un futuro al club”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Abbiamo lavorato molto e bene per riportare ildove merita di essere e stiamo molto meglio di quando siamo arrivati nel 2021, lo confermano anche i dati economici. Ilsta tornando a essere ammirato e benvoluto ma dobbiamo rimanere uniti perchè. Ci hanno condannato ancora prima di giudicarci per il caso Negreira e lo tirano fuori ogni volta che stiamo brillando. Dobbiamo difenderci ed essere forti perchè”. Il presidente del, Joan, è andato all’attacco durante il suo discorso all’assemblea dei soci blaugrana: “Torneremo a vincere. Siamo contenti dell’impatto dei giocatori della Masia in prima squadra e anche del lavoro di Deco che ha ridotto la massa salariale a 170 milioni, oltre alla sua capacità di ringiovanire la rosa il che garantisce un futuro al club”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zambrotta : «Vlahovic va servito e può fare 30 gol. Motta al Barcellona era diverso - oggi è molto più tranquillo. Giuntoli è stato bravo a capire un giocatore. Ma occhio a Conte…» - La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per presentare la sfida odierna dei bianconeri con […]. Trasferitosi al Barcellona, ha avuto come compagno di squadra Thiago Motta. L’ex laterale difensivo della Juventus è intervenuto per parlare di vari argomenti riguardanti i bianconeri Da terzino della Juventus, Gianluca Zambrotta ha servito grandi centravanti come Inzaghi e Trezeguet. (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : Germania - l’omaggio a Gundogan; Haaland molto vicino al Barcellona - […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : Germania - l’omaggio a Gundogan; Haaland molto vicino al Barcellona - Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)