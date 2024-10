Anci Umbria, aperte le iscrizioni per la formazione del personale educativo e docente (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche quest’anno ad Anci Umbria sono state assegnate risorse da destinare alla formazione continua in servizio di tutto il personale educativo e docente del comparto 0-6, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015. La costruzione del Ternitoday.it - Anci Umbria, aperte le iscrizioni per la formazione del personale educativo e docente Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche quest’anno adsono state assegnate risorse da destinare allacontinua in servizio di tutto ildel comparto 0-6, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale didi cui alla legge n. 107 del 2015. La costruzione del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Estensione orario scolastico - formazione docenti - scuole innovative : cosa prevede il DOCUMENTO programmatico di Bilancio 2025 - L'articolo Estensione orario scolastico, formazione docenti, scuole innovative: cosa prevede il DOCUMENTO programmatico di Bilancio 2025 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Trasmesso alla Commissione UE, all'Eurogruppo e al Parlamento il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2025. (Orizzontescuola.it)

Progress : La fiera del lavoro e della formazione a Lanciano accoglie giovani e professionisti fino al 19 ottobre - Questo significa che le autorità devono continuare a monitorare e comprendere i cambiamenti in atto, per garantire che la formazione offerta sia pertinente e efficace. Politiche formative: verso nuove direzioni Roberto Santangelo ha sottolineato che le politiche formative attuali devono essere ricalibrate per affrontare le sfide emergenti nel mondo del lavoro. (Gaeta.it)

Formazione : Accenture lancia in Italia piattaforma learning LearnVantage - Accenture annuncia il lancio in Italia di LearnVantage, una piattaforma di apprendimento potenziata dall’uso dell’intelligenza artificiale, pensata per aiutare le organizzazioni pubbliche e private ad accelerare le trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie. "LearnVantage - spiega una nota - offre infatti esperienze di apprendimento e contenuti formativi sulle skill digitali e i settori ... (Sbircialanotizia.it)