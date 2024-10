Allerta rossa e arancione in 7 regioni, maltempo su tutta Italia: le previsioni meteo (Di sabato 19 ottobre 2024) Scatta l’Allerta maltempo in tutta Italia, con il bollettino di criticità della Protezione Civile emanato per quasi tutto il territorio nazionale. Il sistema nazionale ha dato l’allarme per i territori che si trovano in ben 13 regioni. Si teme in particolare per l’Emilia-Romagna, che già negli scorsi mesi era stata interessata da fenomeni meteo estremi. Le previsioni sono particolarmente negative tanto per le regioni adriatiche che per il tacco dello Stivale. Il centro Estofex ha emesso un avviso tempeste e tornado di livello 2 per tutta la giornata del 19 ottobre per il Sud Italia e di livello 1 per tutto il resto del Paese, a eccezione di Valle d’Aosta, Piemonte, parte della Lombardia, Liguria, Toscana e Sardegna. Vediamo le allerte scattate nei singoli territori e che tempo fa nel fine settimana. Quifinanza.it - Allerta rossa e arancione in 7 regioni, maltempo su tutta Italia: le previsioni meteo Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Scatta l’in, con il bollettino di criticità della Protezione Civile emanato per quasi tutto il territorio nazionale. Il sistema nazionale ha dato l’allarme per i territori che si trovano in ben 13. Si teme in particolare per l’Emilia-Romagna, che già negli scorsi mesi era stata interessata da fenomeniestremi. Lesono particolarmente negative tanto per leadriatiche che per il tacco dello Stivale. Il centro Estofex ha emesso un avviso tempeste e tornado di livello 2 perla giornata del 19 ottobre per il Sude di livello 1 per tutto il resto del Paese, a eccezione di Valle d’Aosta, Piemonte, parte della Lombardia, Liguria, Toscana e Sardegna. Vediamo le allerte scattate nei singoli territori e che tempo fa nel fine settimana.

