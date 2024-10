Allerta meteo per temporali, l’avviso del sindaco Mastella (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, a partire dalle ore 00:00 e per le 24 ore successive di domani domenica 20 ottobre, salvo ulteriori valutazioni, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare per il Sannio sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità”. Pertanto il sindaco ha inviato i cittadini ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di Allerta meteo per rischio idrogeologico, e cioè: evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. Anteprima24.it - Allerta meteo per temporali, l’avviso del sindaco Mastella Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’diramata dalla Protezione Civile regionale, a partire dalle ore 00:00 e per le 24 ore successive di domani domenica 20 ottobre, salvo ulteriori valutazioni, ilClementeha emesso un avviso per le avverse condizionirologiche; in particolare per il Sannio sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità”. Pertanto ilha inviato i cittadini ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso diper rischio idrogeologico, e cioè: evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.

