Secoloditalia.it - Alla sinistra s’è ammosciato lo “spread”, l’Italia di destra convince i mercati. FdI: “I rating parlano chiaro”

(Di sabato 19 ottobre 2024) La notizia è buona, ottima, per l’economia italiana, e ovviamente non viene commentata dall’opposizione, che preferisce il silenzio all’ammissione che secondo le agenzie diinternazionali l’economia italiana va, è affidabile e le prospettive sono incoraggianti. Solo un grillino parla, per dire una cosa davvero surreale: “Sì, le agenzie dipromuovono, ma i cittadini stanno peggio”. Vabbè, meglio sorvolare.promossa dalle agenzie di, ma anche loMa cos’è accaduto nella lunga notte deiinternazionali alle nostre spalle? L‘agenzia S&P ha conferma ilBBB/A-2 delcon un outlook stabile. E Fitch ha confermato ilBBB perdopo aver alzato l’outlook da ‘stabile’ a ‘positivo’ rispettoprecedente rilevazione dell’agenzia.