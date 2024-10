Liberoquotidiano.it - Air Force, blitz degli Usa con i super-bombardieri: distrutti 5 obiettivi Houthi

(Di sabato 19 ottobre 2024) È stata una dimostrazione di potenza di fuoco, quella compiuta mercoledì da parte dell'Airamericana contro cinquemilitari situati in Yemen. A essere distrutte sono state cinque postazioni militari sotterranee controllate dalle milizie, che da mesi colpiscono con missili e dronicivili e militari in Israele, Arabia Saudita e nel Golfo di Aden, creando grosse difficoltà al traffico dei mercantili che attraversano quel tratto di mare provenienti da o diretti verso il Canale di Suez. Ma se glierano, la dimostrazione di forza era intesa nei confronti dell'Iran che ormai da anni sostiene le milizie yemenite in chiave anti-israeliana e anti-occidentale. Perché l'altro ieri, in Yemen, sono entrati in scena i B-2,stealth (ossia invisibili ai radar) considerati l'arma di punta tra quelle a disposizione della forza aerea Usa.