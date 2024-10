Agrigento, morto a 35 anni per il vaccino AstraZeneca: il ministero risarcisce la moglie (Di sabato 19 ottobre 2024) Il ministero della Salute ha riconosciuto il legame causale tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso di un uomo di 35 anni di Agrigento. In virtù del riconoscimento, è stato disposto il pagamento di un indennizzo una tantum alla vedova, rappresentata dall'avvocato Angelo Farruggia. La Commissione Medica Militare di Messina (Cmo) ha stabilito che esiste un nesso tra la morte del giovane e la somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid, avvenuta nell'aprile del 2021. Il 35enne, che era una persona in buona salute, è deceduto dieci giorni dopo aver ricevuto la dose, lasciando la moglie e tre figli. L'autopsia ha rilevato che la causa della morte è stata una miocardite. Liberoquotidiano.it - Agrigento, morto a 35 anni per il vaccino AstraZeneca: il ministero risarcisce la moglie Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildella Salute ha riconosciuto il legame causale tra la somministrazione dele il decesso di un uomo di 35di. In virtù del riconoscimento, è stato disposto il pagamento di un indennizzo una tantum alla vedova, rappresentata dall'avvocato Angelo Farruggia. La Commissione Medica Militare di Messina (Cmo) ha stabilito che esiste un nesso tra la morte del giovane e la somministrazione della prima dose delanti-Covid, avvenuta nell'aprile del 2021. Il 35enne, che era una persona in buona salute, è deceduto dieci giorni dopo aver ricevuto la dose, lasciando lae tre figli. L'autopsia ha rilevato che la causa della morte è stata una miocardite.

