A Ballando la "nuova" Sonia Bruganelli, niente polemiche e a Lucarelli dice: "Avevi ragione" (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo lo spareggio perso contro Alan Friedman e il ripescaggio ottenuto grazie alla card di Sara Di Vaira, scende in campo a Ballando con le stelle la "nuova" Sonia Bruganelli: schiva la polemica e, dopo lo scontro di una settimana fa, dice a Selvaggia Lucarelli che aveva ragione.

