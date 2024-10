Yvette van der Merwe è la nuova presidente dell’Oiv. Prende il posto di Luigi Moio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Yvette van der Merwe è la nuova presidente dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. Sostituisce l’italiano Luigi Moio che, terminato il suo mandato triennale, torna a ricoprire il ruolo di vice (di recente hanno suscitato clamore le sue parole sulla viticoltura biologica e i vini naturali). L’elezione è avvenuta nel corso della 22esima Assemblea generale dell’Oiv di Digione, a pochi giorni dai festeggiamenti per il centenario dell'Organizzazione, a cui è seguita la firma di una dichiarazione con cui 37 Paesi produttori di vino hanno riconosciuto il ruolo centrale della stessa Oiv. Chi è la nuova presidente dell’Oiv Prima donna sudafricana a ricoprire questa carica, Yvette van der Merw, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni, vanta quasi tre decenni di dedizione all'industria vinicola sudafricana ed è Ad di South African Wine Industry Information and Systems. Gamberorosso.it - Yvette van der Merwe è la nuova presidente dell’Oiv. Prende il posto di Luigi Moio Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)van derè ladell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. Sostituisce l’italianoche, terminato il suo mandato triennale, torna a ricoprire il ruolo di vice (di recente hanno suscitato clamore le sue parole sulla viticoltura biologica e i vini naturali). L’elezione è avvenuta nel corso della 22esima Assemblea generaledi Digione, a pochi giorni dai festeggiamenti per il centenario dell'Organizzazione, a cui è seguita la firma di una dichiarazione con cui 37 Paesi produttori di vino hanno riconosciuto il ruolo centrale della stessa Oiv. Chi è laPrima donna sudafricana a ricoprire questa carica,van der Merw, che rimarrà in carica per i prossimi tre anni, vanta quasi tre decenni di dedizione all'industria vinicola sudafricana ed è Ad di South African Wine Industry Information and Systems.

