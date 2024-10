X Factor 2024, le pagelle degli Home Visit: le strane scelte di Achille Lauro, la lezione di Manuel Agnelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli Home Visit di X Factor 2024 ci hanno regalato poche emozioni ma uno dei momenti certamente più sinceri e profondi dell'intera edizione: ecco le pagelle di giudici e concorrenti. A metà tra gli Home Visit che conosciamo e un'audizione di MasterChef: X Factor 2024 ha scombinato ancora un po' le abitudini del pubblico più fedele per l'ultima fase delle selezioni, prima dei Live. Se solitamente i quattro team si formavano, quasi contemporaneamente, in quattro posti del mondo diversi, questa volta si è optato per la stessa lussuosa villa nella campagna piacentina. Una scelta che ha inevitabilmente tolto qualcosa al racconto televisivo e all'empatia che poteva nascere con il pubblico a casa (era bello quando erano i giudici a scegliere una meta, ma voi ve lo ricordate il racconto di Movieplayer.it - X Factor 2024, le pagelle degli Home Visit: le strane scelte di Achille Lauro, la lezione di Manuel Agnelli Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Glidi Xci hanno regalato poche emozioni ma uno dei momenti certamente più sinceri e profondi dell'intera edizione: ecco ledi giudici e concorrenti. A metà tra gliche conosciamo e un'audizione di MasterChef: Xha scombinato ancora un po' le abitudini del pubblico più fedele per l'ultima fase delle selezioni, prima dei Live. Se solitamente i quattro team si formavano, quasi contemporaneamente, in quattro posti del mondo diversi, questa volta si è optato per la stessa lussuosa villa nella campagna piacentina. Una scelta che ha inevitabilmente tolto qualcosa al racconto televisivo e all'empatia che poteva nascere con il pubblico a casa (era bello quando erano i giudici a scegliere una meta, ma voi ve lo ricordate il racconto di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor 2024 - agli Home Visit le difficili scelte finali dei giudici - Non senza difficili decisioni da prendere. Si è fermato qui il percorso del duo dei Potara, pur premiati con un X Pass alle Audizioni dal loro giudice. Nel complesso, le selezioni di #XF2024 si chiudono con una media di 726mila spettatori tv, un dato che è in crescita del +36% rispetto alla stessa fase della scorsa stagione, con 1. (Amica.it)

XF2024 - Home Visit : ecco la villa dove i giudici hanno scelto i loro talenti - Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa Domus Delicia (prenotabile a questo link) è ricavata da un antico casale, incastonato tra le colline della Val Luretta, la cui costruzione risale al XVIII secolo. E anche la squadra di Paola Iezzi è completa! Dimensione Brama, Laura e Pablo sono pronti per i Live di #XF2024 pic. (Funweek.it)

X Factor - cosa è successo agli Home Visit e cosa vedremo nei Live - La prima puntata è programmata per giovedì 24 ottobre, con Giorgia alla conduzione. La puntata finale, invece, è programmata per il 5 dicembre in una cornice d’eccezione: Piazza del Plebiscito a Napoli. Indispensabile, poi, la scelta delle varie assegnazioni: pezzi che piacciano, nelle corde dei cantanti, che possano sbaragliare la concorrenza e permettere ai concorrenti di rimanere in gara il ... (Dilei.it)