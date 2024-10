Walter Trout in concerto al CrossRoads Live Club (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra i più noti chitarristi blues accanto ai migliori, basti menzionare John Mayall and the Bluesbreakers e main guitar dei leggendari Canned Heat, Walter Trout arriverà presto a Roma, per la tappa di presentazione del suo ultimo album Broken: venerdì 29 novembre 2024 al CrossRoads Live Club Romatoday.it - Walter Trout in concerto al CrossRoads Live Club Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra i più noti chitarristi blues accanto ai migliori, basti menzionare John Mayall and the Bluesbreakers e main guitar dei leggendari Canned Heat,arriverà presto a Roma, per la tappa di presentazione del suo ultimo album Broken: venerdì 29 novembre 2024 al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Walter Trout in concerto al CrossRoads Live Club - Tra i più noti chitarristi blues accanto ai migliori, basti menzionare John Mayall and the Bluesbreakers e main guitar dei leggendari Canned Heat, Walter Trout arriverà presto a Roma, per la tappa di ... (romatoday.it)