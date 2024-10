Vela, allo Yacht Club de Monaco l’Optimist European Team Racing Championship 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con tutte le 120 gare completate il secondo giorno, l’Optimist European Team Racing Championship 2024 procede a un ritmo sostenuto nelle acque monegasche, appena fuori dallo Yacht Club de Monaco. “È un vero privilegio ospitare per la prima volta questo evento che riunisce giovani talenti da tutta Europa. Siamo rimasti colpiti dall’intensità delle competizioni e dal livello di impegno di ogni squadra”, ha affermato Bernard d’Alessandri, Segretario generale dello YCM. “Le acque monegasche offrono condizioni tecniche impegnative e vedere questi giovani velisti affrontare le diverse sfide con tanta determinazione e passione è fonte di ispirazione”. Dopo aver concluso i round robin, l’equipaggio turco ha conquistato il primo posto, gli italiani sono arrivati ??secondi e gli spagnoli hanno concluso la giornata in terza posizione. Dietro questo trio di testa, la competizione è serrata. Lapresse.it - Vela, allo Yacht Club de Monaco l’Optimist European Team Racing Championship 2024 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con tutte le 120 gare completate il secondo giorno,2024 procede a un ritmo sostenuto nelle acque monegasche, appena fuori dde. “È un vero privilegio ospitare per la prima volta questo evento che riunisce giovani talenti da tutta Europa. Siamo rimasti colpiti dall’intensità delle competizioni e dal livello di impegno di ogni squadra”, ha affermato Bernard d’Alessandri, Segretario generale dello YCM. “Le acque monegasche offrono condizioni tecniche impegnative e vedere questi giovani velisti affrontare le diverse sfide con tanta determinazione e passione è fonte di ispirazione”. Dopo aver concluso i round robin, l’equipaggio turco ha conquistato il primo posto, gli italiani sono arrivati ??secondi e gli spagnoli hanno concluso la giornata in terza posizione. Dietro questo trio di testa, la competizione è serrata.

