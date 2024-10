Game-experience.it - Unknown 9: Awakening ha ricevuto dei voti non esaltanti dalla stampa

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Proprio in queste ore è scaduto l’embargo per le recensioni di9:, nuovo gioco action di Reflector Entertainment, con protagonista Anya Chalotra, che hadeinon propriamente. Dando un’occhiata come sempre a Metacritic scopriamo che il titolo (annunciato ben quattro anni fa) presenta al momento della stesura di questo articolo una media voto di 63, frutto di 25 recensioni registrate sul noto aggregatore didellaspecializzata. Leggiamo qui di seguiti alcuni deiassegnati ad9:: Checkpoint Gaming: 8 / 10 CGMagazine: 8 / 10 XboxEra: 7.8 / 10 God is a Geek: 7.5 / 10 Press Start: 7.5 / 10 Cerealkillerz: 7.3 / 10 Hobby Consolas: 70 / 100 Push Square: 7 / 10 TechRaptor: 7 / 10 Stevivor: 7 / 10 GAMES.CH: 70 NextPlay: 7 / 10 PSX Brasil: 65 / 100 Zoomg: 6.5 / 10 Daily Mirror: 3 / 5 SECTOR.sk: 6 / 10 Eurogamer.