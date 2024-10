Gaeta.it - Tragedia a San Severo: un uomo spara alla moglie e si suicida davanti a un supermercato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un drammatico fatto di cronaca si è verificato a San, nel Foggiano, dove unhatoper poi togliersi la vita. Questo tragico episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando la gravità della violenza domestica e le conseguenze tragiche che può comportare. L'incidente avvenuto nei pressi di un ha lasciato la donna in condizioni disperate, sottolineando la necessità di un intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo. Il tragico accaduto: dinamica dei fatti L'episodio è avvenuto in via Salvemini, dove l', identificato come Mario Furo, un agente di polizia penitenziaria in pensione di 59 anni, ha atteso l'uscita delladal. Secondo le testimonianze, Furo ha aperto il fuoco contro la donna, colpendola in diverse occasioni.