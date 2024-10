Torna il Festival delle Regioni: a Bari dal 19 al 22 ottobre per la terza edizione (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per il terzo anno consecutivo dal 19 al 22 ottobre Torna “L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni”, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, quest’anno in collaborazione con la Regione Puglia. “La Regione del Futuro tra Digitale e Green: quali competenze?” È il titolo della terza edizione, che sarà inaugurata al Teatro Piccinni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Il Festival, incentrato sui temi del digitale e della transizione verde, metterà al centro il dialogo intergenerazionale come strumento per avvicinare i giovani alle istituzioni pubbliche. In un contesto caratterizzato da rapide innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale, e da sfide globali come il cambiamento climatico, le riforme attuali assumono un significato cruciale per le nuove generazioni. Ilfattoquotidiano.it - Torna il Festival delle Regioni: a Bari dal 19 al 22 ottobre per la terza edizione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per il terzo anno consecutivo dal 19 al 22“L’Italia”, organizzato dalla ConferenzaProvince Autonome, quest’anno in collaborazione con la Regione Puglia. “La Regione del Futuro tra Digitale e Green: quali competenze?” È il titolo della, che sarà inaugurata al Teatro Piccinni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Il, incentrato sui temi del digitale e della transizione verde, metterà al centro il dialogo intergenerazionale come strumento per avvicinare i giovani alle istituzioni pubbliche. In un contesto caratterizzato da rapide innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale, e da sfide globali come il cambiamento climatico, le riforme attuali assumono un significato cruciale per le nuove generazioni.

