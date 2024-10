Terna a settembre consumi elettrici in calo dell' 13%

Terna, a settembre consumi elettrici in calo dell'1,3% (Di venerdì 18 ottobre 2024) A settembre il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 25,4 miliardi di kWh, in diminuzione dell'1,3% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende noto Terna spiegando che la variazione negativa è stata raggiunta con lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media mensile di 1,3°C inferiore a quella di settembre dello scorso anno. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall'effetto temperatura, porta a una variazione pressoché stazionaria: -0,4% rispetto a settembre 2023. A livello territoriale, la variazione tendenziale dello scorso mese è risultata ovunque negativa: -0,7% al Nord, -1,5% al Centro e -2,4% al Sud e nelle Isole. Nei primi nove mesi dell'anno, il fabbisogno nazionale è in crescita del 2,1% rispetto al corrispondente periodo del 2023 (+1,1% il valore rettificato). Quotidiano.net - Terna, a settembre consumi elettrici in calo dell'1,3% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ail fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 25,4 miliardi di kWh, in diminuzione'1,3% rispetto allo stesso mese del 2023. Lo rende notospiegando che la variazione negativa è stata raggiunta con lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media mensile di 1,3°C inferiore a quella dio scorso anno. Il datoa domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall'effetto temperatura, porta a una variazione pressoché stazionaria: -0,4% rispetto a2023. A livello territoriale, la variazione tendenzialeo scorso mese è risultata ovunque negativa: -0,7% al Nord, -1,5% al Centro e -2,4% al Sud e nelle Isole. Nei primi nove mesi'anno, il fabbisogno nazionale è in crescita del 2,1% rispetto al corrispondente periodo del 2023 (+1,1% il valore rettificato).

Uomini e Donne anticipazioni 30 settembre : Mario fa una rivelazione scioccante - Martina va in esterna con Ciro - Le anticipazioni sono state fornite da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. Oggi, negli studi della Fascino, si è svolta una nuova e movimentata registrazione di Uomini e Donne, ricca di colpi di scena e momenti inaspettati. Trono Over Mario Cusitore ha scatenato il caos in studio confessando di essere stato a letto con Morena Farfante. (Movieplayer.it)

FBI 6 e FBI International 3 su Rai 2 : la trama e il cast delle puntate di sabato 28 settembre - FBI Questa serie, andata in onda per la prima volta nel 2018, segue le indagini dell'agenzia di New York. Stasera 28 settembre, dalle 21:20 su Rai 2, andranno in onda nuovi episodi della sesta stagione di FBI e della terza stagione di FBI: International. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera. (Movieplayer.it)

Da venerdì 27 settembre “Room 26”. Al via la XV stagione del club romano protagonista della scena internazionale - La storia di cui parliamo è quella tutta romana ma dallo sguardo lontano verso l’entertainment d’oltreoceano, da dove spesso provengono i tanti ospiti che si avvicendano alla console diretta da Gianluca D’Ettorre, Paolo Pompei, Manolo Monacchia e Loredana D’Ettorre. it – www. Metriquadri di luci ad alto impatto visivo, così raccontate da Monacchia, responsabile della sezione tecno-visiva del ... (Romadailynews.it)