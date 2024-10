Tennis, Six Kings Slam: Alcaraz batte Nadal e vola in finale con Sinner (Di venerdì 18 ottobre 2024) Carlos Alcaraz batte Rafa Nadal ed è in finale al Six Kings Slam in Arabia Saudita. Alcaraz si è imposto sul connazionale per 6-3, 6-3, in un’ora e 18 minuti e affronterà nell’ultimo atto Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto nell’altra semifinale il serbo Novak Djokovic. Lapresse.it - Tennis, Six Kings Slam: Alcaraz batte Nadal e vola in finale con Sinner Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CarlosRafaed è inal Sixin Arabia Saudita.si è imposto sul connazionale per 6-3, 6-3, in un’ora e 18 minuti e affronterà nell’ultimo atto Jannik, che ieri ha sconfitto nell’altra semiil serbo Novak Djokovic.

