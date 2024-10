Ilrestodelcarlino.it - Tempo di cinema a Faenza con il Noam

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il nuovo Nord America e il suotornano protagonisti adal 23 al 27 ottobre con la seconda edizione delFilm Festival, rassegna dedicata allatografia canadese, americana e messicana, di nuovo in scena alSarti e in altri luoghi della città dopo il successo della prima edizione, che fece registrare circa 1200 ingressi. Proprio da questi tre paesi arrivano gli ospiti della quattro giorni di: sabato 26 ottobre, dal primo pomeriggio fino alla mezzanotte, saliranno sul palco l’americano Tim Sutton – che ritirerà un premio alla carriera – il messicano Miguel Salgado e il canadese Chris Nash, apresentare i loro ultimi film, in anteprima italiana.