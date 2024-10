Tempesta su Sinner: Jannik esce sconfitto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempesta su Sinner: Jannik solamente in questo modo potrebbe uscire sconfitto. Ecco la situazione che si sta creando Numero uno al mondo indiscusso, senza rivali, almeno per ora. Un 2024 impressionante che si potrebbe chiudere, inoltre, con un altro trofeo: la Coppa Davis, nelle finali di Malaga, dove sarà lui a dover trascinare la nazionale azzurra. Sinner (Lapresse) – Ilveggente.itSì, ci sono anche le Atp Finals di Torino, nelle quali parte da favorito essendo il primo della classifica. Quindi per Sinner si prospetta un fine anno ricco di emozioni, sperando che possa continuare a fare quello che ha fatto fino al momento, vale a dire vincere e vale a dire regalare emozioni a tutti i suoi tifosi. Ilveggente.it - Tempesta su Sinner: Jannik esce sconfitto Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)susolamente in questo modo potrebbe uscire. Ecco la situazione che si sta creando Numero uno al mondo indiscusso, senza rivali, almeno per ora. Un 2024 impressionante che si potrebbe chiudere, inoltre, con un altro trofeo: la Coppa Davis, nelle finali di Malaga, dove sarà lui a dover trascinare la nazionale azzurra.(Lapresse) – Ilveggente.itSì, ci sono anche le Atp Finals di Torino, nelle quali parte da favorito essendo il primo della classifica. Quindi persi prospetta un fine anno ricco di emozioni, sperando che possa continuare a fare quello che ha fatto fino al momento, vale a dire vincere e vale a dire regalare emozioni a tutti i suoi tifosi.

Jannik Sinner - il gesto nel bel mezzo dell'intervista : roba da... "alieni" davanti a Djokovic -  "È stata una bella partita, durissima, abbiamo provato a giocare ogni punto dando il massimo, forse abbiamo commesso qualche errore di troppo nel finale - ha commentato il ragazzo di San Candido nelle interviste in campo al termine della partita -.  Riflettendo sulla sua straordinaria annata, Jannik ha aggiunto: "Se ripenso a questa stagione, penso che è stato un grande anno. (Liberoquotidiano.it)

Jannik Sinner a una partita dal montepremi da record mondiale! Quanti soldi guadagna al Six Kings Slam? Scenario da favola - . Il 23enne prosegue così la propria cavalcata e sabato 19 ottobre (ore 20. Il fuoriclasse altoatesino può però puntare al jackpot totale: chi vincerà il torneo, infatti, guadagnerà addirittura 6 milioni di dollari (circa 5,52 milioni di euro). Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-7(0), 6-4 dopo 2 ore e 27 minuti di autentica battaglia andata in scena sul cemento ... (Oasport.it)

Six Kings Slam : Jannik Sinner batte Novak Djokovic e vola in finale (6-2 6-7 6-4) - La sfida è nella semifinale del Six Kings Slam, a Riad. Queste sfide possono cambiare in fretta, però lui ha sbagliato poco e ha giocato benissimo. . «Più di una partita di esibizione? Tutti e due abbiamo avuto bisogno di alzare il livello e non è stato facile, l’abbiamo presa seriamente. Ed è stata al cardiopalma con il primo set vinto da Sinner per 6-2, mentre il secondo è stato vinto da ... (Open.online)