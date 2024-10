Targa Tenco 2024: Paolo Benvegnù premiato per il ‘Migliore Album’, un riconoscimento alla musica italiana (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il cantautore Paolo Benvegnù ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della Targa Tenco per il suo album “È inutile parlare d’amore”. Questo premio, che celebra la musica di alta qualità in Italia, è stato consegnato durante una cerimonia al Teatro Ariston di Sanremo. Con una carriera che si estende per anni e che abbraccia generazioni di artisti, il premio a Benvegnù rappresenta non solo un traguardo personale ma anche un tributo a un’intera scena musicale. Il premio di Targa Tenco: un riconoscimento significativo Il premio della Targa Tenco è uno dei più prestigiosi nel panorama musicale italiano, assegnato annualmente ai migliori album e canzoni della musica d’autore. L’assegnazione di quest’anno ha visto Benvegnù trionfare in una cinquina di nomi illustri, evidenziando il suo talento e il valore del suo lavoro. Gaeta.it - Targa Tenco 2024: Paolo Benvegnù premiato per il ‘Migliore Album’, un riconoscimento alla musica italiana Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il cantautoreha ricevuto il prestigiosodellaper il suo album “È inutile parlare d’amore”. Questo premio, che celebra ladi alta qualità in Italia, è stato consegnato durante una cerimonia al Teatro Ariston di Sanremo. Con una carriera che si estende per anni e che abbraccia generazioni di artisti, il premio arappresenta non solo un traguardo personale ma anche un tributo a un’intera scenale. Il premio di: unsignificativo Il premio dellaè uno dei più prestigiosi nel panoramale italiano, assegnato annualmente ai migliori album e canzoni dellad’autore. L’assegnazione di quest’anno ha vistotrionfare in una cinquina di nomi illustri, evidenziando il suo talento e il valore del suo lavoro.

