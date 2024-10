Tale e Quale Show, stasera la quinta puntata: anticipazioni, imitazioni, concorrenti – venerdì 18 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda oggi, venerdì 18 ottobre, alle 21:25 su Rai 1, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Tra classifiche provvisorie, nuove sfide e imitazioni, scopriamo insieme cosa sappiamo finora della puntata di stasera. Tale e Quale Show 2024, la classifica provvisoria aggiornata alla 4° puntata Attualmente, in vetta alla classifica provvisoria, c’è Verdiana, vincitrice la settimana scorsa grazie alla sua memorabile interpretazione di Antonella Ruggiero. Al secondo posto troviamo Feisal Bonciani, seguito da Kelly Joyce. I margini però sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi e il cambiamento potrebbe essere dietro l’angolo. Superguidatv.it - Tale e Quale Show, stasera la quinta puntata: anticipazioni, imitazioni, concorrenti – venerdì 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda oggi,18, alle 21:25 su Rai 1, dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Tra classifiche provvisorie, nuove sfide e, scopriamo insieme cosa sappiamo finora delladi2024, la classifica provvisoria aggiornata alla 4°Attualmente, in vetta alla classifica provvisoria, c’è Verdiana, vincitrice la settimana scorsa grazie alla sua memorabile interpretazione di Antonella Ruggiero. Al secondo posto troviamo Feisal Bonciani, seguito da Kelly Joyce. I margini però sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi e il cambiamento potrebbe essere dietro l’angolo.

TALE E QUALE SHOW : IL RITORNO DI CIRILLI IN UNA VESTE INEDITA - LE IMITAZIONI DI PUNTATA - Ma i margini sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi, e tutto può ancora cambiare. A loro si affiancherà, come di consueto, il quarto giurato, che in questa puntata sarà rappresentato da Gabriele Cirilli, di ritorno sul palco di “Tale e Quale Show” in una veste inedita. . In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale ... (Bubinoblog)

Tale e Quale Show - Feisal Bonciani : «Sto vivendo emozioni fortissime e con la mia storia voglio dare speranza. Il giudice che temo? Cristiano Malgioglio» - Feisal Bonciani è uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il cantante e attore sta riscuotendo moltissimo successo all'interno del programma e, infatti, le sue... (Leggo.it)

Gabriele Cirilli ritorna a Tale e Quale Show - The post Gabriele Cirilli ritorna a Tale e Quale Show appeared first on Davide Maggio. Un excursus che gli permetterà di giudicare, a pieno titolo, le nuove imitazioni previste per domani sera: Simone Annicchiarico interpreterà Tony Renis, mentre Massimo Bagnato diventerà Geolier. . Un nome dal passato nella quinta puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show. (Davidemaggio.it)